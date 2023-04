Orange augmente le prix de ses forfaits mobiles et de ses box, sa patronne se justifie

Depuis le début de l’année, Orange, Bouygues Telecom et SFR ont appliqué une hausse générale sur l’ensemble de leurs offres. Christel Heydemann, directrice générale du groupe, assume et justifie cette politique tarifaire.

Alors que l’opérateur historique applique sa deuxième salve d’augmentation de prix de ses offres pour l’année 2023, sa directrice générale n’en démords pas et explique à nouveau les raisons de la hausse des tarifs touchant tant les anciens que les nouveaux abonnés.

Au micro de BFM Business ce mercredi, elle rappelle ainsi le contexte particulier “très nouveau en Europe, un contexte d’inflation qui met une pression évidemment sur les consommateurs (…) et malheureusement parce qu’on est touché comme toutes les entreprises par l’inflation, 150% d’augmentation sur les coûts de l’énergie, on a été amenés à augmenter nos tarifs, 1 à 2 euros selon les forfaits.”

Consciente des problèmes que cela peut causer aux abonnés qui ne “veulent pas se séparer de leur forfait téléphonique” , elle affirme qu’Orange est “très vigilant” concernant l’accès au numérique qui est “un service essentiel“. Dans ce contexte, l’opérateur propose ainsi “la plus large palette tarifaire pour que les clients puissent choisir” ainsi que des offres solidaires pour les foyers à plus petits revenus. Orange affirme par ailleurs qu’il “ne compense pas l’intégralité de l’inflation dans les hausses de tarifs et on n’est pas les seuls à le faire. On est dans un marché très compétitif, je ne saurais dire s’il n’y aura plus de guerre tarifaire mais il y a en permanence des promotions, il y en a peut-être un peu moins qu’on n’en a eu“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox