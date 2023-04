Free fait pression sur les applications de télécommande Freebox dont le nom s’apparente à sa marque

L’application iOS et Android “Télécommande Freebox” change de nom et de bouton principal à la demande de Free.

Une seconde application de télécommande virtuelle pour piloter les box de Free change de nom en l’espace de quelques semaines. Lancée en 2020 sur Android et iOS, l’application “Télécommande Freebox” annonce dans une nouvelle mise à jour sur les deux OS avoir été rebaptisée “Télécommande Box : Pop ok”, à la demande de Free. Dans le même temps, le développeur a changé le bouton “Free” sur l’écran principal par “Menu”.

Simple, ergonomique et compatible avec tous les modèles de Freebox, Révolution, Pop, mini 4k, Delta, One Crystal et V5, cette app permet permet de contrôler Freebox TV depuis mobile à condition d’être connecté à votre réseau Wi-Fi.

Avant et après

Force est de constater qu’aujourd’hui Free souhaite éviter toute confusion dans l’esprit des utilisateurs et tout lien officiel avec lui-même. L’opérateur a déjà demandé en février à l’application populaire “FreeTV” de changer de nom, laquelle est devenue “Fboxtv Télécommande”. Son visuel a également changé, jugé trop proche de celui de la Freebox Révolution. ”Les sociétés Free et Freebox, par le biais de leurs avocats m’ont demandé de supprimer les signes Free, Freetv et Freebox, ainsi que le modèle de la télécommande pouvant s’apparenter au modèle déposé par Free” avait alors révélé son développeur. L’opérateur tient aujourd’hui plus que tout à son image de marque.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox