Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : découvrez deux nouvelles chaînes gratuites sur Pluto TV

Comme annoncé par la plateforme, deux nouvelles chaînes sont désormais disponibles gratuitement sur Pluto TV et vous pouvez y accéder dès maintenant.

Du cinéma étranger et de la détente au programme. La plateforme AVOD de Paramount Global ajoute régulièrement des chaînes thématiques ou centrées sur un seul programme à son catalogue. Aujourd’hui marque l’arrivée de deux nouveaux canaux, Ciné d’Asie et My Zen Fit.

“Retrouvez le meilleur du cinéma asiatique à travers une sélection de films faite pour vous ! Art Martiaux, Thrillers, Horreur et Drame, il y en aura pour tout le monde sur Pluto TV Ciné d’Asie” annonce le service sur sa page d’accueil. Parmi ce catalogue varié, on peut actuellement voir diffuser Lady Bloodfight de Chris Nahon ou encore Le Royaume Interdit avec une affiche très alléchante pour les afficionados de Kung-Fu et de cascade puisque Jet-Li et Jackie Chan sont présents.

Si vous avez envie de vous détendre tout en améliorant votre qualité de vie à travers diverses pratiques, la chaîne MyZenFit pourra vous convenir. Il s’agit d’une chaîne de Lifestyle vous proposant du coaching, des magazines inspirants et du divertissement pour vivre mieux avec des émissions autour du bien-être, du sport, de la santé, de la relaxation, des voyages… Une déclinaison de la chaîne MyZen, disponible sur les Freebox en option pour 1.49€/mois.

Pluto TV propose aujourd’hui plus de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphones, tablettes, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV, Playstation 4, Xbox et PC (application). Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à la centaine de chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certain succès, en cumulant à la fin du dernier trimestre 2022 près de 79 millions d’utilisateurs dans le monde.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox