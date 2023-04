Abonnés Freebox et Prime : trois nouveaux jeux PC gratuits à récupérer dont un titre d’une saga culte

Amazon propose une nouvelle série de jeux disponibles pour ses abonnés.

Comme chaque semaine, le catalogue de jeux offerts grâce à Prime Gaming évolue avec l’ajout de trois nouveaux titres. Deux d’entre eux sont disponibles jusqu’à la fin de l’année mais le troisième sera disponible pour une durée de 26 jours uniquement, il ne faudra pas trop attendre pour le récupérer.

Vous pouvez ainsi découvrir Wolfenstein: The New Order, tiré d’un des premier FPS (First-Person Shooter) à succès. Vous incarnez le capitaine William “B.J.” Blazkowicz. Dans un contexte historique où l’Allemagne Nazie a gagné la seconde guerre mondiale et domine le monde, ce dernier décide de s’élever contre le régime en semant la pagaille parmi les troupes ennemies.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Deux autres jeux cette fois bien plus rétro sont également offerts. Vous pouvez ainsi découvrir Art of fighting 3 : The Path of the Warrior, jeu de combat qui a connu ses grandes heures dans les salles d’arcades en 1996. Cette histoire en parallèle de la série des Art of Fighting raconte les aventures et les combats de la vie de différents combattants. Grâce à son système d’Ultimate KO et autres mécaniques de jeu, il se place à l’avant-garde des jeux de combats en 2D.



Dernier titre de la sélection, Ninja Commando est un jeu d’action publié par SNK en 1992. Battez-vous pour protéger le cours de l’histoire des marchands de mort qui tentent de semer le chaos dans le monde. Tirez, utilisez des techniques de ninja et des coups fatals et accumulez des parchemins pour effectuer des transformations sur différentes attaques. Le jeu à deux en local est également disponible.



Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

