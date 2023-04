Fibre : 30% des pannes causées par des “salades de nouilles” selon Orange, remettre à niveau le réseau peut être une vraie galère

A l’heure où les malfaçons se multiplient sur le réseau fibre, les techniciens font des pieds et des mains pour réarranger les armoires permettant de desservir les abonnés.

Le déploiement de la fibre bat son plein mais pas toujours avec la rigueur nécessaire. Orange explique les difficultés rencontrées sur le réseau avec un cas d’étude en Alsace, où il entend remettre en conformité 500 armoires cette année.

En effet, au fil des années, le réseau change et les abonnés aussi avec des branchements réguliers, 1000 raccords sont ainsi effectués dans la région chaque semaine par l’opérateur historique. Cependant, en souhaitant aller trop vite, les techniciens peuvent en arriver à brancher n’importe comment les clients et ne respectent pas certaines normes : ne pas dépasser 3.50m pour la longueur d’une jarretière, enlever les fibres non utilisées voire celles coupées ou endommagées…

Ainsi, Orange estime que 30% des pannes subies par ses clients sont provoqués par le non respect des normes. Si 200 armoires ont déjà bénéficié du nettoyage de la part de techniciens dans la région depuis le mois de novembre dernier, il en reste encore beaucoup à remettre à niveau. Malgré des outils basés sur l’intelligence artificielle pour déterminer la qualité des branchements, il n’y a pas de robots pour réorganiser les câbles et c’est aux techniciens de mettre les mains dans le plat de nouille.

Pierre Kaupp, coordinateur maintenance chez Orange dans le Bas-Rhin explique ainsi qu’il peut parfois “passer jusqu’à trois jours pour reprendre une armoire. Il faut démêler des centaines de fibres mal installées, rebrancher, vérifier, il faut être précis, et très concentré“. Des cas qui sont plus fréquents dans les villes, où les logements changent plus régulièrement d’habitants, où de nouveaux logements sont installés ou même simplement où les abonnés sautent d’un opérateur à un autre. A Strasbourg par exemple, dans un quartier étudiant, les départs et arrivées entraînent des interventions régulières.

La situation est bien connue du secteur et plusieurs initiatives émergent. Récemment, c’est l’opérateur d’infrastructure Axione qui a annoncé le lancement d’un passeport de la fibre, qui doit certifier une intervention bien réalisée par le technicien ayant obtenu ce label.

Source : Tchapp

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox