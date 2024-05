Bouygues Telecom lance un forfait 5G canon à moins de 10 euros

B&You, la filiale de Bouygues Telecom, propose un forfait 5G série spéciale à un tarif attractif.

Bouygues Telecom propose un forfait série spéciale 5G à prix canon. Offrant 90 Go d’internet mobile pour 9,99 euros par mois sans engagement, B&You propose une offre très intéressante. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi qu’en Europe et DOM.

Concernant l’enveloppe data en roaming, vous pourrez compter sur 25 Go d’internet en Europe et DOM. À la commande, il faudra s’acquitter de la somme de 1 euro pour l’achat de la carte SIM triple découpe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox