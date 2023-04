Free ne s’arrête plus et offre encore 2 autres chaînes à compter d’aujourd’hui

Deux nouvelles chaînes offertes s’ajoutes aux 18 déjà annoncées mardi.

Nous vous annoncions hier l’arrivée de nouvelles chaînes et à cette occasion, la mise au clair de 15 chaînes en avril et mai. Trois autres chaînes ont élégamment été mise au clair ce mardi soir et ça continue avec deux autres chaînes à partir d’aujourd’hui.

Il s’agit de la chaîne Mezzo ainsi que la chaîne Mezzo Live HD. Disponible sur le canal 263, Mezzo est la chaîne du classique et du jazz (qui est proposée à 2,99€/mois habituellement) . Sa petit soeur, Mezzo Live HD, disponible sur le canal 264, retransmet, elle, du classique, des grands opéras, concerts, ballets et des programmes exclusifs (elle est proposée à 3,99€/mois habituellement) Elles seront donc en clair à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 2 mai sur Freebox TV.

Pour bénéficier de cette mise au clair, il suffira simplement de vous rendre sur les canaux 263 et 264 de Freebox TV à partir du 2 mai, sans aucune manipulation à réaliser.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox