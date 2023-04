Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : deux Freebox pour le prix d’une, les abonnés Free Mobile ont un WiFi sécurisé…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

18 avril 1964 : naissance de France 2… ou presque

Et on double le nombre de chaîne à la télé ! La naissance d’un monument de la télévision, sous un ancien nom ! Après une émission expérimentale en décembre 1963, la diffusion d’un programme quotidien sur la deuxième chaîne de la RTF commence officiellement le 18 avril 1964. Elle changera de nom rapidement, pour devenir la Deuxième chaîne de l’ORTF en juin de la même année, pour enfin embrasser le nom d’Antenne 2 en 1975. Pour les plus jeunes, ou en tout cas ceux nés après le 7 septembre 1992, vous connaissez cette chaîne sous le nom de … France 2.

19 avril 2006 : Free lance la Freebox HD

Nous fêtons cette semaine l’anniversaire d’une ancienne Freebox , la 5ème version de la box de l’opérateur. Nommée sobrement Freebox HD lors de son lancement le 19 avril 2006, elle était pour la première fois composée de deux modules. Une nouveauté qui a permis d’apporter de nombreuses innovations : modem ADSL 2+, décodeur TV HD, tuner TNT mais aussi mediacenter, jeux, applications, Wi-Fi Mimo, disque dur de 40Go, multiposte…

19 Avril 2012 : Free annonce l’arrivée de son réseau Wi-Fi sécurisé

A peine trois mois après le lancement de son offre Free Mobile, l’opérateur propose le 19 avril 2012, un nouveau service pour ses abonnés au forfait à 19.99€ en offrant l’accès à un réseau internet nomade via FreeWifi Secure. Une première en France puisque les abonnés avaient ainsi l’opportunité de basculer de leur connexion 3G à internet en illimité et en Wi-Fi grâce à 4 millions de hotspots. Le tout est entièrement sécurisé grâce à la technologie EAP-SIM.

20 avril 2005 : Free étends la capacité de souscrire à son offre Triple-play

Pour la première fois, en 2005, Free permettait de souscrire à une offre Triple Play ADSL sans disposer d’un abonnement téléphonique. En effet, il était auparavant nécessaire de disposer d’une ligne téléphonique avant de souscrire à un forfait ADSL. L’opérateur de Xavier Niel a supprimé ce critère avec l’offre “Total Freebox sur Numéro Inactif” lancée le 20 avril 2005. Elle permettait aux personnes dans les zones dégroupées ne disposant pas encore d’une ligne téléphonique de souscrire à ses offres sans devoir au préalable ouvrir une ligne téléphonique auprès de France Télécom. Cela permettait ainsi d’économiser les frais d’accès d’ouverture de ligne et les mensualités d’abonnement lié à cette dernière, soit 55€ et 13.99€ par mois.

23 avril 2018 : Bouygues revoit entièrement sa gamme de Bbox

Grand ménage de printemps chez Bouygues Telecom. Le 23 avril 2018, les offres fixe de l’opérateur ont été entièrement remaniées, pour trouver une formule encore d’actualité, même si les offres ont évolué depuis.

Les abonnés avaient ainsi le choix entre l’offre BBox Fit, avec l’essentiel soit internet et téléphone illimité pour 22.99€, la BBox must soit la fibre jusqu’à 500 Mb/s en download, téléphone illimité, TV ( plus de 180 chaînes) et enregistreur TV 128 Go, pour la bagatelle de 32,99€ par mois et enfin la Bbox Ultym, “haut de gamme” avec un internet plus rapide, jusqu’à 1 Gb/s pour la fibre, un nouveau décodeur 4K, un wifi dit plus étendu dans la maison avec un répéteur inclus, le téléphone illimité. Mais aussi un bonus au choix (Start by Canal, Bouquet TV Box jeunesse, Player ou Clé 4G ».

En marge de ce remaniement, l’opérateur annonçait également intégrer la promesse “d’internet garanti”, pour assurer une connexion dès la souscription à la Bbox grâce à une clé 4G prêtée jusqu’à la mise en service de leur box.

23 Avril 2015 : Après son rachat par Xavier Niel, l’opérateur Salt voit le jour en Suisse

Xavier Niel avait acquis en février 2015 le troisième opérateur de télécom suisse : Orange communications. Cet opérateur revient changé de ce rachat jusque dans son nom puisque c’est le 23 avril 2015 qu’il prendra le nom de Salt. Trois ans plus tard, l’opérateur se lancera d’ailleurs dans les offres fixes avec Salt Fiber.

