Iliad lance une nouvelle solution d’achat d’iPhone en Italie

La filiale italienne de la maison-mère de Free a annoncé hier sa collaboration avec la fintech européenne Younited pour proposer un nouveau mode d’achat d’iPhone.

Un financement à intérêt zéro pour son iPhone, une bonne affaire proposée par Iliad. En plus du paiement au comptant classique, les abonnés Iliad peuvent désormais opter pour un financement sur 12 ou 24 mois, sans intérêt .

La première échéance lors du paiement est versée 30 jours après la livraison du téléphone et il est possible de bénéficier d’une remise sur la valeur du prêt grâce à deux options de reprise. “Spot” permet à l’utilisateur de restituer un autre appareil Apple et ainsi d’obtenir une réduction sur l’acompte, mais vous pouvez aussi simplement rendre le smartphone à la fin de la période de financement et ainsi bénéficier d’une réduction sur le montant à payer. Ces deux options peuvent par ailleurs être combinées pour faire encore plus d’économies.

L’ensemble du processus d’achat et de demande de prêt sans intérêt Younited Pay se fait entièrement en ligne : du choix du modèle souhaité à la réalisation de la demande de prêt, qui sera évaluée par Younited, et qui sera traitée en quelques instants. Ce n’est pas la première fois qu’Iliad fait équipe avec Younited, cette société avait déjà été choisie pour gérer le financement sur 48 mois du player Devialet pour la Freebox Delta.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox