Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : deux nouvelles chaînes gratuites débarquent sur Pluto TV

Les amateurs d’investigation et de faits divers seront servis.

La plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Paramount Global propose régulièrement de nouveaux flux à ses utilisateurs avec un catalogue très étendu. Après avoir ajouté deux chaînes en début de mois, Pluto TV a intégré les chaînes “Homicide” et “Enquêtes de choc” à son catalogue.

La première est une chaîne 100% dédiée aux faits divers et affaires criminelles et propose des reconstitutions, reportages en immersion, enquêtes judiciaires, témoignages de victimes et analyses d’experts. La deuxième s’attaque à d’autres sujets en proposant le meilleur du reportage 100% action : investigation, enquêtes sans concession, des sujets forts, des reportages spectaculaires. “Découvrez en immersion la face cachée de votre quotidien” promet la chaîne Enquêtes de choc.

Pour rappel, la plateforme propose aujourd’hui plus de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphones, tablettes, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV, Playstation 4, Xbox et PC (application). Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 100 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certain succès, cumulant à la fin du dernier trimestre 2022 près de 79 millions d’utilisateurs dans le monde.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox