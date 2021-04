Abonnés Freebox Pop et Delta : comment savoir si votre téléviseur est compatible avec Oqee

Vous possédez un téléviseur Samsung, sans être sûr qu’il soit compatible avec l’interface TV de Free ? Vous pouvez vous en assurer facilement.

Les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent bénéficier de l’interface TV Oqee sur un second écran, directement via une application présente sur leur téléviseur Samsung. Il faut cependant remplir certaines conditions.

Oqee est disponible uniquement sur les gammes de Smart TV Samsung 2018 à 2021 équipées de Tizen 4.0 ou d’une version supérieure. Le fabricant sud-coréen possède cependant une vaste sélection de téléviseurs, et il n’est pas toujours facile de savoir si votre modèle est compatible. Pour s’assurer que votre modèle puisse gérer l’application Oqee, vous pouvez directement vous rendre sur cette page, et rechercher la référence de votre téléviseur.

Cherchez votre référence dans “Lineup”, puis vérifiez si vous êtes bien compatibles avec Tizen 4 ou plus

De quoi s’y retrouver plus facilement. A noter également, certains abonnés peuvent rencontrer un problème quant à l’installation d’Oqee sur leur Smart TV. Univers Freebox vous présente ici quelques solutions pour régler vos problèmes, notamment pour forcer une mise à jour système récalcitrante.