Google Photos s’enrichit et accueille 30 nouveaux outils pour modifier vos vidéos et photos

Google Photos sur Android s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. Pas moins de 30 outils vont arriver dans les prochains jours.

Les utilisateurs Android vont pouvoir éditer leurs vidéos depuis Google Photos, une fonctionnalité pourtant déjà disponible sur iOS depuis quelque temps.

Ces nouveaux outils apporteront donc le recadrage dans l’image, des filtres, des options d’étalonnage des couleurs, la balance des blancs, et différents outils pour modifier la lumière. Même si la firme de Mountain View n’a pas confirmé de vive voix l’arrivée de cette mise à jour, il vous suffit de mettre à jour votre application pour en bénéficier. À noter tout de même qu’il semblerait que le déploiement soit progressif.

Google Photos est donc un éditeur de photos et vidéos ainsi qu’un espace de stockage en ligne pour vos souvenirs. Tout cela gratuitement et en illimité, du moins pour le moment. À partir du 1er juin prochain, si vous souhaitez stocker plus de 15 Go d’images et de vidéos, Google vous redirigera vers Google One son service de Cloud payant. Prix d’entrée : 20€ par an pour 100 Go et 99€ par an pour 200 Go.

Source : Presse Citron