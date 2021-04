La bête noire d’une Freebox, qui de Free ou ses rivaux a raison ? Vos meilleurs réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Freebox mini 4K a sa bête noire

Free aide désormais ses abonnés Freebox mini 4K bloqués à l’association de leur télécommande en intégrant un QR code redirigeant vers un tuto sur sa chaîne YouTube. Si la petite box continue d’être l’offre d’appel de Free pour sa fibre à moins de 15€ la première année, elle conserve un sacré problème : la télécommande se déconnectant très souvent. De nombreux témoignages de galères dans les commentaires de notre article…

Free fait le choix du WiFi 6E, les autres non… qui aura raison ?

Orange lance son propre répéteur WiFi 6, tout comme SFR l’avait fait la veille. Ces opérateurs font le choix de proposer immédiatement le WiFi 6, quand Free préfère patienter et lancer le WiFi 6E. Certains se demandent alors quel choix s’avèrera le plus judicieux, et pitoumacfly vient donner quelques arguments pour le choix de Free.

BFM convainc certains Freenautes dans ses versions locales

Si BFM TV est régulièrement critiquée sur les réseaux sociaux et même dans notre espace commentaire, ses versions locales semblent relativement appréciées. En effet, sa maison-mère Altice prévoit une nouvelle déclinaison sur la côte d’Azur grâce au rachat d’Azur TV. Il reste à voir si BFM continuera à convaincre.

Les problèmes de malfaçons dans la fibre : les Freenautes donnent leurs solutions

Laure de la Raudière, présidente de lArcep, met un coup de pression aux opérateurs pour continuer à déployer la fibre, mais en s’assurant d’une qualité d’intervention décente. Certains Freenautes viennent même proposer leurs solutions, pour être sûr que les sous-traitants puissent effectuer leur travail dans de bonnes conditions. Qui sait, peut être que l’Arcep viendra jeter un coup d’oeil !

L’ambition d’Oqee laisse les Freenautes curieux

Oqee débarque sur Facebook, pour aider les abonnés Freebox Pop et ceux utilisant l’appli sur Samsung TV. L’opérateur est, semble-t-il, en pleine transition pour déployer son interface TV Oqee sur de nouveaux supports. Et de nombreux lecteurs sont curieux quant à l’avenir de cette nouvelle interface… A suivre… sur Univers Freebox bien sûr !