Freebox mini 4K : l’opérateur vole au secours des abonnés coincés lors de l’association de la télécommande

Free semble vouloir s’assurer que la procédure d’appairage de la télécommande Freebox mini 4K n’aura désormais plus de secret pour les abonnés, ou tout simplement mettre en avant ses tutoriels vidéo sur YouTube et soulager par la même occasion son service d’assistance.

Pas toujours facile de faire l’association de sa télécommande Freebox, et apparemment encore plus dans le cas du player Freebox mini 4K. Un QR a en effet fait son apparition sur l’écran d’association de la télécommande sur cet appareil. D’après nos propres constations, il n’apparaît pas sur ceux des players Freebox Pop, Freebox Révolution et Freebox Delta.

Après avoir flashé le QR Code à l’aide du capteur photo de son smartphone ou de sa tablette tactile, l’abonné est renvoyé vers le tutoriel vidéo disponible sur la plate-forme YouTube. Un des nombreux tutoriels vidéo proposés à travers la chaîne de Free.