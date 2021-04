Altice : feu vert du CSA pour le rachat d’une chaîne, une nouvelle déclinaison de BFM en approche

BFM TV va pouvoir poursuivre sa régionalisation avec une nouvelle déclinaison sur la Côte d’Azur grâce au rachat d’Azur TV.

Ne manquait plus que le feu vert du CSA. Après avoir annoncé fin février un accord autour de l’acquisition d’Azur TV, Altice Media, la maison-mère de BFM TV vient de passer haut la main son examen devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Pas d’entraves aux règles anti-concentration, le régulateur a jugé que “l’opération n’est pas de nature à compromettre l’impératif prioritaire de pluralisme et l’intérêt du public”.

La chaine locale de la Côte d’Azur, diffusant actuellement des programmes orientés sur la découverte de la région, de la vie sportive et associative avec une grille composée de magazines et d’infos locales.

Après BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, et plus récemment BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud, Altice Media agrandit donc son bouquet de chaîne locales. “Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’investissement et de développement des chaînes en régions.” a indiqué Altice.

Disponible sur les Freebox depuis 2015 (canal 935), Azur TV n’a jamais diffusée ses programmes sur les box du FAI. Les relations sont à première vue très compliquées entre la chaîne et Free, tout deux refusant de donner la raison de cet écran noir persistant depuis plus de 5 ans. Le rachat de la chaîne par Altice Media changera sans doute la donne. Toutes les déclinaisons de BFM sont aujourd’hui disponibles sur Freebox TV.

Source : AFP