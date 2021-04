Orange lance son répéteur WiFi 6 et l’offre à certains abonnés

Comme attendu, Orange annonce le lancement de son nouveau répéteur Wi-Fi 6. L’appareil doit permettre aux abonnés Livebox d’améliorer leur connexion réseau sans-fil à la maison.

SFR hier, Orange aujourd’hui. Les Livebox 4 et Livebox 5 se limitent au Wi-Fi 5 pour la connexion réseau sans-fil des appareils. L’opérateur historique propose aujourd’hui aux abonnés un nouveau répéteur Wi-Fi 6 pour faire évoluer leur installation sans avoir à changer de matériel. À noter toutefois qu’il faudra un raccordement en Ethernet (câble fourni) pour profiter du Wi-Fi 6. Dans le cas contraire, les débits resteront limités à ceux du Wi-Fi 5. “Le nouveau Répéteur Wi-Fi 6 peut se brancher directement sur une prise murale et se faire plus discret”, est-il en outre souligné.

Orange met en avant la caractéristique intelligente de son équipement. “Très simple d’installation, il se configure automatiquement et sélectionne la meilleure bande de fréquences et le canal optimal”, explique l’opérateur historique. L’objectif : avoir “une connexion optimale, partout dans la maison”, que ce soit pour la navigation sur Internet, les appels vidéo, le streaming ou encore le jeu en ligne. Le telco souligne d’ailleurs que plus des 50 % des smartphones écoulés via ses circuits de distribution sont compatibles avec cette version du Wi-Fi. Plusieurs répéteurs Wi-Fi pourront fonctionner de concert grâce au Wi-Fi Mesh, afin d’étendre encore davantage la couverture dans les bâtiments avec de grandes superficies.

À l’heure où la réduction de l’empreinte environnementale du numérique est devenu un enjeu à l’échelle de la planète, le telco souligne un autre aspect. “Le nouveau répéteur s’inscrit dans les engagements RSE d’Orange puisque sa coque est composée à 65 % de plastique recyclé rendant son impact carbone plus faible que celui de son prédécesseur”, souligne-t-il.

Disponible dans les canaux de distribution Orange, incluant les boutiques physiques, le service client par téléphone et le portail orange.fr, le répéteur Wi-Fi 6 est proposé à l’achat aux clients professionnels au prix de 74,17 HT et aux clients grand public au tarif de 89 euros TTC. L’appareil est par ailleurs inclus, sur demande, dans toutes les offres Livebox Up xDSL et Fibre en plus du Wi-Fi intelligent, moyennant 10 euros de frais d’activation et dans la limite d’un seul répéteur Wi-Fi 6 par accès Up ou Jet.