Auchan Telecom propose un forfait mobile 100 Go en promotion à 4,99 euros par mois

Auchan Telecom annonce deux forfaits mobiles 40 et 100 Go en séries limitées.

Jusqu’au 14 avril, la marque Auchan Telecom, désormais dans le giron de Bouygues Telecom, commercialise deux forfaits mobiles sans engagement, avec un tarif promotionnel valable 6 ou 12 mois.

Facturé 4,99 euros, au lieu 19,99 euros, le premier forfait intègre les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data. Le tarif promotionnel vaut pour les 6 premiers mois. Coûtant 6,99 euros, au lieu de 13,99 euros, le second comprend les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 40 Go de data.

À noter que l’on parle de forfaits limités à la 4G et qu’il faudra prévoir 10 euros au moment de la commande pour la carte simple triple découpe.

Comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, récemment devenu filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.