Les abonnés NRJ Mobile, Auchan Telecom et consorts basculent sur le réseau de Bouygues Telecom

Suite au rachat d’EI Telecom, les abonnés des différentes marques de l’opérateur virtuel changent de réseau pour utiliser celui de Bouygues Telecom.

Un changement logique. Si les détenteurs d’un forfait NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Auchan Télécom et Cdiscount Mobile pouvaient utiliser les réseaux d’Orange, SFR et Bouygues Telecom, le rachat du groupe EI Telecom (EIT) par ce dernier change la donne.

L’opérateur a en effet annoncé avoir démarré la migration des clients grand public d’EIT vers son réseau suite à son acquisition en fin d’année dernière. Les sites webs des divers opérateurs membre d’EIT indiquent désormais qu’ils exploitent uniquement le réseau de Bouygues. La bascule s’effectuera tout au long de l’année, et l’opérateur précise à IGen ” En ce qui concerne les clients Entreprises et les MVNO d’EIT, nous irons de façon beaucoup plus progressive, dans un second temps, car ce sont des clients qui nécessitent un accompagnement plus fort “.

Le rachat du groupe par Bouygues Telecom a permis à l’opérateur d’obtenir 2 millions d’abonnés supplémentaires et de dépasser Free Mobile en nombre d’abonnés, avec plus de 14 millions de clients sur ses offres mobiles. Le rachat avait été acté pour un coût d’acquisition pouvant s’élever à 855 millions d’euros.