Free lancera ses offres fibre sur un nouveau réseau dans les prochains mois

Le réseau public de fibre optique de l’Ain annonce l’arrivée des offres Free courant 2021.

Dans sa stratégie d’être présent sur tous les réseaux d’initiative publique en France, Free commercialisera cette année ses offres fibre sur le réseau FTTH de Li@in du département de l’Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes, fait savoir le RIP sur son site internet. Bouygues Telecom sera également de la partie. De leur côté, Orange et SFR proposent déjà leurs offres.

Porté par le SIEA (Syndicat Intercommunal d’Énergie et de e-Communication de l’Ain), la région et les intercommunalités, Li@in desservira en fibre optique à terme 393 communes, avec un objectif de plus de 288 000 logements éligibles à fin 2021, soit 8 000 km de fibre déployées sur le territoire du réseau d’initiative publique.

Ce réseau compte à ce jour 251 communes ouvertes et permet à plus de 49 000 abonnés de profiter de la fibre. Seules 15 communes du département seront déployées par des opérateurs privés, Bourg en Bresse, Buellas, Dompierre sur Veyle, Jasseron, Lent, Montcet, Montracol, Polliat, St Denis les Bourg, St Rémy, Servas, Vandeins, Oyonnax, St Laurent sur Saône et Ambérieu-en-Bugey.

Pour rappel, Free est aujourd’hui présent sur une trentaine de RIP. L’opérateur a d’ores et déjà annoncé un lancement de ses offres courant 2021 sur le réseau Megalis Bretagne et du SIEA dans l’Ain. Un autre top départ est prévu prochainement sur le réseau Wigard dans le Gard.