Le stockage illimité et gratuit sur Google Photos prendra fin en 2021

Stocké gratuitement et en illimité vos photos et vidéos, c’est le point fort de Google Photos qui en a fait son succès. Une période malheureusement bientôt révolue.

Voilà une annonce qui devrait déplaire aux nombreux utilisateurs de Google Photos. La firme de Mountain View a annoncé ce jeudi qu’il ne sera plus possible de stocker vos photos et vidéos sans se soucier de l’espace de stockage disponible. Le 1er juin 2021, il ne sera plus possible de stocker en illimités et se verra même limité à 15 Go gratuits par compte Google. À noter que le stockage de Google Drive et Gmail s’intégreront à cette nouvelle limitation.

Au-delà des 15 Go, il vous faudra vous acquitter d’un abonnement auprès de Google One. Comptez 1,99€/ mois pour 100 Go et jusqu’à 299,99€/mois pour 30 To de stockage. Google précise également que :

Les photos et vidéos sauvegardées en haute qualité ou en qualité express avant le 1er juin 2021 ne seront pas décomptées de l’espace de stockage de votre compte Google.

Les photos et vidéos en qualité d’origine seront toujours décomptées de l’espace de stockage de votre compte Google.

Un outil pratique est mis à disposition par Google pour vous permettre d’avoir une idée de l’espace restant sur les 15 Go mis à disposition par Google.

Les smartphones de la gamme Pixel ne seront pas concernés par cette annonce. Que vous possédiez un Pixel 1 ou le tout dernier de la famille le Pixel 5, aucune limitation ne sera appliquée sur le stockage des photos et des vidéos.

Source : Google