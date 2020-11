Orange annonce le lancement de la publicité ciblée à la TV sur ses box, une première en France

La TV segmentée, ou publicité ciblée, fait ses premiers pas à la télévision française sur les box d’Orange.

Une pub conçue spécialement pour vous à la télé, ça vous intéresse ? En novembre et en décembre, des campagnes de publicités d’un nouveau genre seront lancées sur les chaînes de de France Télévisions, directement sur les décodeurs d’Orange. L’annonce fait suite à celle d’un partenariat avec FranceTV Publicité en juillet dernier. Au total, ce sont dix annonceurs qui participeront à l’opération.

Ainsi, vous pourrez voir des pubs personnalisées pour Carte Noire, EDF, Harrys, Intermarché ou encore Orange Maison Protégée sur France 2 si vous possédez une Livebox. Pour rappel, cette nouvelle pratique a été autorisée en France par un décret publié le 5 août dernier et permet “le ciblage et la personnalisation des messages publicitaires diffusés en direct est officiellement autorisée à la télévision.” L’opérateur historique explique le recueil du consentement explicite nécessaire à la réception de publicités segmentées à été préalablement réalisé auprès de ses abonnés TV et assure “le plus strict respect de la réglementation sur les données personnelles“. La technologie utilisée pour ces campagnes a été “entièrement conçue par les équipes Orange et a nécessité près de deux ans de développement.”

L’agrume n’est pas la seule à préparer l’arrivée de la TV segmentée sur ses box. Bouygues Telecom notamment est le premier opérateur à choisir Google pour développer sa propre solution et a lui aussi signé un partenariat avec France Télévisions. Objectif : proposer une plateforme pour les régies d’ici début 2021. Altice quant à lui a jeté son dévolu sur la technologie de Freewheel, à l’instar de chaînes comme TF1. Free pour sa part s’est penché sur le sujet, sans faire d’annonces. L’opérateur disposant de deux box sous Android, il pourrait en toute logique choisir lui aussi Google pour développer la technologie nécessaire.

Au total selon les estimations, le marché de la publicité ciblée représenterait 200 à 300 millions d’euros pour les chaînes mais les opérateurs en récupéreront une partie. L’investissement estimé par le directeur Produits et Services d’Orange France était de plus de 10 millions d’euros par opérateur.