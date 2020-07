Orange et France Télévisions signent un partenariat inédit sur la publicité ciblée

Orange a annoncé au travers d’un communiqué la signature d’un accord avec France TV publicité mettant en place une nouvelle expérience publicitaire en linéaire.

Cet accord va permettre à Orange d’apporter son savoir-faire technologique à France TV publicité et de proposer aux foyers abonnés à la TV d’Orange (7 millions de décodeurs TV) des publicités ciblées dans le strict respect de la réglementation des données personnelles. Toutefois, ces pubs ciblées ne seront proposées qu’aux abonnés ayant donné leur consentement au préalable, Christian Bombrun directeur Produits et Service d’Orange précise dans le communiqué : ” Orange se réjouit de pouvoir initier ce nouveau marché avec notre partenaire historique dont nous partageons les valeurs de respect du public et d’innovation”. Cela permettra aux annonceurs de diffuser des annonces pertinentes et personnalisées sur les chaînes distribuées par l’opérateur de Stéphane Richard sans augmenter le flux publicitaire pour les téléspectateurs.

Ce partenariat s’inscrit dans la révision prochaine du décret publicité datant du 27 mars 1992 qui permettra à l’avenir d’autoriser la publicité TV adressée en France. Marianne Siproudhis, directrice générale de France TV Publicité, a déclaré : ” Je me réjouis de la conclusion de ce partenariat data entre FranceTV Publicité et Orange, qui confirme le lien privilégié tissé entre nos deux maisons pour rendre la publicité TV toujours plus pertinente. Hier sur le replay, demain sur la télévision linéaire dès que la réglementation le permettra. L’enjeu est d’améliorer toujours davantage la qualité de l’expérience de nos téléspectateurs, dans le plus strict respect de la réglementation sur les données personnelles”.