Freebox Pop : les solutions pour utiliser Oqee sur les Smart TV Samsung en cas de galère

Vous êtes propriétaires d’un téléviseur Samsung compatible avec Oqee, mais l’application TV de Free n’apparaît pas sur votre écran ? Voici plusieurs manipulations à effectuer pour y accéder.

Fini la galère sur votre TV. Depuis le 30 mars dernier, l’interface TV de la Freebox Pop est disponible pour les abonnés Freebox Pop & Freebox Delta sur les gammes de Smart TV Samsung 2018 à 2021 équipées de Tizen 4.0 ou d’une version supérieure. Si la mise à jour doit être automatique, certains retours d’abonnés et nos propres observations confirment qu’un couac peut arriver et Oqee peut demeurer absente de votre téléviseur. Contacté par Univers Freebox, Samsung nous donne plusieurs solutions.

Il faut tout d’abord s’assurer que votre téléviseur bénéficie bel et bien de la dernière mise à jour système. Pour cela, il suffit de se rendre dans le menu en appuyant sur le bouton “Accueil” de votre TV, rendez-vous dans “paramètres”, puis “assistance” et enfin ouvrez la rubrique “mise à jour du logiciel”. Vous pourrez ainsi forcer l’update en cliquant sur “mise à jour maintenant”.

Si le problème n’est pas résolu, vous avez alors deux cas de figure. Le premier est que la dernière mise à jour système n’a pas été correctement détectée. Dans ce cas, il faudra télécharger le nouveau firmware et l’installer manuellement. Il faut ainsi télécharger ce fichier, puis le copier sur une clé USB vide formatée en FAT32 et ensuite double-cliquer sur ce fichier afin de le décompresser sur cette clé. Ceci étant fait, vous pouvez à nouveau allumer votre TV, y insérer la clé USB et retourner dans “Paramètres Assistance Mise à jour du logiciel”. Il vous est alors possible de choisir la clé USB comme support de mise à jour. S’il manquait une mise à jour, vous devriez ainsi avoir accès à Oqee au redémarrage de votre téléviseur.

Si le problème n’est pas résolu, il reste encore une solution : réinitialiser le smart Hub de votre téléviseur. Il faut pour cela se rendre dans les paramètres, section assistance, puis dans le diagnostic automatique pour enfin cliquer sur réinitialiser le smart hub. Une solution à utiliser en dernier recours, puisque cette réinitialisation déconnectera tous les comptes liés à votre téléviseur, il faudra tout saisir de nouveau.

Suite à cette manipulation, puisque la mise à jour était déjà installée dans notre cas, nous avons pu ainsi accéder à cette nouvelle application déployée sur les téléviseurs du fabricant Sud-Coréen.