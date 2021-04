Clin d’oeil : un serveur Freebox Delta, c’est encombrant, un abonné va le payer très cher

Si Free le cherche, il sait où le trouver.

Pour beaucoup, l’arrivée du printemps est l’occasion de désencombrer la maison, en vidant caves, greniers et placards. Un abonné Freebox Delta a visiblement jugé que son serveur ne lui était plus d’aucune utilité et s’en est ainsi débarrassé en même temps que chaises, valises et autres affaires encombrant inutilement son habitation.

L’un de ses voisins a en effet retrouvé l’équipement Free dans la rue et prévenu au passage l’opérateur que ça n’était pas la peine de chercher très loin. Celui-ci n’était d’ailleurs pas en très bon état à en juger d’après les photos accompagnant son tweet.

@free Si vous êtes à la recherche d’une #Freeboxdelta qui ne vous a pas été rendue, ne cherchez pas plus loin.

Mon voisin vient de balancer la sienne dans les encombrants 😂🤦‍♂️

Abruti du jour… pic.twitter.com/A1HO4kVDg4 Crypto Nooâ‚¿ 🚀🇨🇵 (@cryptonoobFR) April 12, 2021

Pour rappel, les serveurs Freebox restent la propriété de Free et sont ainsi facturés en cas de détérioration ou de non-restitution. Dans le cas d’un serveur Freebox Dela, la brochure de l’opérateur indique d’ailleurs une indemnité forfaitaire de 400 euros.

À titre indicatif, les indemnités atteignent 50 euros pour un Freeplug, 80 euros pour un répéteur Wi-Fi, 50 euros pour une télécommande et 100 euros pour un player Freebox Pop.