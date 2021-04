L’offre Freebox Pro désormais commercialisée chez le numéro 1 du high-tech LDLC

“C’est nouveau, c’est Freebox Pro”, LDLC devient le premier partenaire de Free Pro à commercialiser son offre B2B.

Aussitôt dit aussitôt fait. Seulement deux semaines après l’annonce de la signature d’un contrat de distribution entre Free Pro et LDLC, le leader du e-commerce informatique et high-tech commercialise déjà sur son site internet l’offre Freebox Pro fibre 10G EPON à 49,99 euros HT par mois.

La présentation est léchée et toutes les informations nécessaires pour permettre aux entreprises de jeter leur dévolu sur l’offre, y figurent. Pour y souscrire, LDLC propose aux prospects de remplir un formulaire afin d’être rappelé dans les 24h par un conseiller afin de procéder à la souscription. Free Pro profite donc de la force de frappe de son partenaire, la couverture de ses offres va également s’étendre à l’ensemble des boutiques de LDLC. Le groupe développe un réseau de 100 magasins afin de couvrir toute la France.

Si l’offre Freebox Pro est également proposée sur le site officiel de l’opérateur de Xavier Niel via une page dédiée et présentée dans les Free Centers, cette dernière sera commercialisée à l’avenir chez de nombreux partenaires. C’est en tout cas l’ambition de Free Pro.“Nous pensons que nous vendrons la moitié des Freebox Pro via des partenaires”, a récemment annoncé Kévin Polizzi, patron de l’opérateur et fondateur de Jaguar Network, filiale d’Iliad.

Le nouvel entrant sur le marché des entreprises appelle les professionnels de l’IT, des télécoms ou du secteur du service à distribuer ses offres dans leurs boutiques. Pour cela, Free Pro propose une page dédiée à un programme de partenariat. L’opérateur de Xavier Niel s’assurera également de la formation des vendeurs, en présentiel ou sur le web, pour devenir incollable sur ses offres mais aussi sur la Fibre ou la 5G.