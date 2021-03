Free annonce le lancement de son application TV Oqee sur les Smart TV Samsung pour certains abonnés Freebox

Les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent dès à présent profiter d’Oqee sur un second écran à condition de disposer d’une Smart TV Samsung.

“L’application TV OQEE by Free devient disponible en avant-première sur les Smart TV Samsung pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta”, annonce ce matin Free. C’est la première fois que Freebox TV sort du propre écosystème de l’opérateur.

Lancée en juillet dernier avec le Player TV de la Freebox Pop, cette interface maison donne accès à plus de 500 chaînes en direct dont plus de 220 chaînes incluses, une compatibilité 4K ainsi qu’à de nombreuses fonctionnalités comme l’enregistrement dans le cloud, le start-over et le contrôle du direct.

Plus concrètement, les abonnés Freebox Pop et Delta équipés d’une Smart TV Samsung peuvent désormais accéder sur un second écran à l’intégralité des fonctions d’Oqee, sans surcoût.

Les membres d’une même famille peuvent ainsi profiter des programmes proposés par Oqee en direct ou en replay jusqu’à 2 écrans simultanément. Autre configuration possible, utiliser une Smart TV Samsung comme premier écran dans le salon par exemple et brancher son Player dans la chambre pour accéder à l’interface TV de Free sur un téléviseur classique, utilisé comme second écran.

L’installation d’Oqee sur les Smart TV Samsung se fait de manière automatique. Pour profiter du service, rien de plus simple : il suffit de lancer l’application depuis sa TV connectée du fabricant sud-coréen et de cliquer sur « Se connecter ». L’application est uniquement disponible pour le moment sur les gammes de Smart TV Samsung 2018 à 2021 équipées de Tizen 4.0 ou d’une version supérieure.