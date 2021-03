Freebox OS refuse de passer à l’heure d’été, attention à vos enregistrements

Etrange, Freebox OS ne passe pas à l’heure d’été. Certains abonnés se voient impactés.

Le système d’exploitation permettant de gérer sa Freebox et bien plus encore depuis son navigateur internet n’est pas encore passé à l’heure d’été, préférant peut-être encore ses habitudes hivernales. Comme le constate Busyspider, Freebox OS affiche 1 heure de décalage depuis dimanche 28 mars : “Un peu gênant pour les enregistrements TV et pour le contrôle parental”.

Bonjour @Free @Freebox Freebox OS affiche 1 heure de décalage depuis le passage à l’heure d’été. Un peu gênant pour les enregistrements TV et pour le contrÃ’le parental. Que faire de notre cÃ’té ? merci pour les Freenautes concernés. pic.twitter.com/NiGGzWW2LG 🕷️ Busyspider (@BusyspiderFr) March 30, 2021

A première vue, pas de problème pour les enregistrements ponctuels mais s’agissant des récurrents via le guide des programmes, c’est une autre histoire : “j’enregistre Sonic Boom sur Gulli, 4 épisodes chaque jour, du lundi au vendredi sauf mercredi, horaires normaux de 8h35 à 9h25. Résultat de l’enregistrement ce lundi matin : 1 heure de décalage, Zig et Sharko sur toute la vidéo au lieu de Sonic Boom,” relate une Freenaute sur le forum d’Univers Freebox. Son petit-fils risque de très mal le prendre.

D’autres abonnés constatent que cette heure en décalé est diffusée dans le réseau local ce qui perturbe certains de leurs équipements.