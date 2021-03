Free s’allie au numéro 1 de la tech pour commercialiser ses offres Pro

Free compte étendre le réseau de distribution de son offre professionnelle en y intégrant des tiers. Le telco vient d’ailleurs de signer un parternariat avec LDLC.

En début de semaine dernière, Free a levé le voile sur son offre destinée aux professionnels avec un abonnement Freebox Pro à 49,99 euros HT par mois et un forfait Free Pro 5G à 19,99 euros HT par mois.

L’offre en question est proposée au travers un site Internet dédié et présentée dans les Free Centers. Mais ça n’est pas tout puisque le telco compte sur un réseau de partenaires pour en assurer la commercialisation. Une première pour l’opérateur

Un partenariat entre Free et LDLC

Free s’est en effet allié à LDLC pour la distribution de sa nouvelle offre taillée pour les entreprises. “L’historique de qualité, la confiance, l’innovation et les équipes de proximité qui font la renommée de LDLC vont nous permettre d’étendre la couverture de nos offres à l’ensemble des boutiques du réseau”, explique Kevin Polizzi, directeur des activités B2B du groupe Iliad. “Nous pensons que nous vendrons la moitié des Freebox Pro via des partenaires”, a-t-il d’ailleurs indiqué lors d’un entretien accordé au Mag IT.

“Nous sommes fiers de faire partie de l’aventure et de pouvoir proposer ces solutions, physiquement, dans nos boutiques LDLC (NDLR : le groupe indique développer un réseau de 100 boutiques), et en ligne, sur LDLC.pro”, indique Laurent de la Clergerie, président et fondateur du leader du e-commerce informatique et high tech en France. “Ce qui complète parfaitement nos gammes de produits et services”, ajoute-t-il.