Free lance Oqee Ciné sur un nouveau support

La plateforme AVOD débarque maintenant sur la version navigateur d’Oqee.

Après un déploiement sur la majorité des interfaces Oqee, le service de VOD gratuit financé par la publicité est désormais disponible sur navigateur. Aucune manipulation n’est à réaliser, il suffit de vous connecter à la page oqee.tv avec vos identifiants Freebox pour bénéficier de nombreux films et séries gratuitement en contrepartie du visionnage de publicités.

La version navigateur d’Oqee a été lancée en février dernier et est disponible directement sur Google Chrome, Firefox, Safari et Microsoft Edge. Elle doit par ailleurs intégrer des fonctionnalités déjà disponibles sur Android, iOS ou TV connectée comme la VOD, le start-over, ou l’enregistrement.

Oqee Ciné propose un catalogue varié à destination de tous les publics grâce à des partenariats avec plusieurs grands studios de production, “avec des blockbusters pour toute la famille comme Limitless, xXx, Godzilla, Hellboy ou Kursk, mais aussi des incontournables du cinéma comme Rencontres du Troisième Type, Dracula, Mémoires d’une Geisha, Le Dernier des Mohicans ou encore des séries américaines récentes comme StartUp et Taken, des mini-séries prestige de la BBC comme A Very English Scandal, des films jeunesse avec Les Muppets dans l’Espace, Labyrinth, Tintin et Stuart Little 2, sans oublier des comédies américaines comme Super blonde, brüno et Le monde secret des Emojis”, indique l’opérateur. Le catalogue s’étoffre régulièrement et un nouvel arrivage est par ailleurs prévu vendredi prochain.

