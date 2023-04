Abonnés Freebox et Amazon Prime : de nouveaux jeux PC disponibles gratuitement dont un titre plutôt loufoque

Avis aux amateurs de jeux-vidéo, une nouvelle sélection de 4 jeux peut être récupérée grâce à Amazon Prime.

Comme chaque semaine, Amazon propose de nouveaux titres pour jouer sur son ordinateur gratuitement pour les membres Amazon Prime. Ils sont au nombre de 4 dont 2 ne pourront être récupérés que dans les 33 jours restants. Si vous êtes abonné Freebox Delta, Amazon Prime est inclus dans votre offre mais l’offre est aussi incluse pendant 6 mois gratuitement pour les abonnés Freebox Pop, Révolution et mini 4K avec avantage mobile.

Vous pouvez ainsi découvrir Looking For Aliens, dans lequel vous devrez retrouver les traces d’extraterrestres sur Terre mais aussi sur la Lune, voir aux confins de la galaxie ! Une aventure plutôt déjantée avec une direction artistique assez intéressante, à essayer.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Si vous êtes plus d’humeur à découvrir une ambiance assez sombre, vous pouvez essayer Grime. Un matériau inhabituel s’effondre sur lui-même, le monde frémit, se contracte, et voilà que vous naissez. Un monde étrange, inconnu et pourtant familier vous attend. Vous devrez survivre aux horreurs qui vous attendent. Explorez un environnement surréaliste, absorbez tous les ennemis que vous croiserez, et servez-vous de leurs caractéristiques contre eux tandis que vous devenez peu à peu bien plus que ce que vous étiez autrefois.



Outre ces deux titres, disponibles pour une durée de 33 jours, Amazon a également ajouté deux jeux rétros qui eux resteront proposés jusqu’à la fin de l’année.

Sengoku est un jeu d’action publié par SNK en 1991. Affrontez des fantômes du passé revenus à la vie à notre époque dans une ville de Washington dévastée. Les joueurs peuvent utiliser des personnages spéciaux après les avoir débloqués. Pour vaincre, combattez en prenant la forme d’un loup en armure, d’un samurai ou d’un ninja en fonction de la situation.

Magician Lord pour sa part est un jeu d’action à défilement horizontal publié lui aussi par SNK en 1990. Ce jeu d’action de fantasy était un des titres disponibles au lancement de la NEOGEO. Contrôlez le magicien Elta et partez à l’aventure pour sauver le monde de la menace du démon Gal-Agiese revenu à la vie.  Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

