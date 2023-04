Bouygues et SFR étendent la mutualisation de leur réseau à la 5G

L’Arcep annonce une modification de l’accord de partage de réseaux (“Crozon”) signé entre les deux opérateurs.

Depusi 2014, les deux opérateurs ont conclu un accord pour une durée de 20 ans pour mutualiser les réseaux 2G/3G/4G sur une large partie du territoire avec une prestation temporaire d’itinérance 4G. Celui-ci a depuis été revu plusieurs fois et de nouveaux avenants ont été signés pour étendre l’accord à la 5G.

Le régulateur des télécoms a ainsi été informé que la mutualisation de réseau, sans mutualisation de fréquences, mise en œuvre initialement pour les technologies 2G, 3G et 4G, est étendue à la technologie 5G. Les modalités techniques, opérationnelles et financières relatives à l’exploitation en 5G du réseau mutualisé sont précisées dans les avenants. De plus, une nouvelle densification du réseau mutualisé est prévue avec une augmentation nombre de nouveaux sites dans la même zone que précédemment définie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox