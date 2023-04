Free lance une très grosse remise immédiate, encore jamais vue, sur le must de chez Samsung

Free vient de lancer une très grosses remises immédiate de 300€ sur le Samsung le plus haut de gamme, à savoir le Galaxy Z Fold 4

Free vient de lancer une nouvelle promotion beaucoup plus importante qu’à l’accoutumé sur le Samsung le plus haut de gamme de sa boutique en ligne. Cette remise immédiate est appliquée directement sur le prix de vente du smartphone concerné (contrairement aux ODR) et est valable avec la formule Free Flex ou à l’achat comptant.

Le smartphone concerné est le Galaxy Z Fold 4 qui bénéficie d’une remise immédiate de 300€.

En paiement comptant, ce smartphone passe donc de 1799€ à 1499€.

Avec Free Flex : sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 799€ (au lieu de 1099€) puis 24 loyers suivants de 24.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 100€.

