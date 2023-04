IPTV pirate : les propositions de l’UE ont fuité et les ayant-droits sont peu convaincus

Suite à une consultation en janvier dernier, la Commission européenne va dévoiler en mai ses recommandations.

Les détenteurs de droits se battent sans relâche contre le streaming pirate et l’IPTV. Afin de les soutenir dans leur combat, la Commission européenne va leur proposer en mai des mesures. Cependant ces dernières ont d’ores et déjà fuitées et malheureusement les ayant-droits ne se réjouissent pas.

Alors que des directives sont attendus de la part des ayant-droits, la Commission européenne va mettre en place une boîte à outils. Comme l’estime la Commission européenne les hébergeurs devraient être « invités à collaborer avec les titulaires de droits, notamment en s’engageant avec des signaleurs de confiance » pour stopper les diffusions pirates dans les plus bref délais.

Des mesures peu efficaces ?

Des services intermédiaires comme Google sont en mesure d’identifier les sources de retransmissions non autorisées. Ces derniers sont sollicités pour collaborer avec les détenteurs de droits pour entre autre empêcher la réapparition de sites miroirs après l’arrêt de la source de retransmission. D’ailleurs Google désindexe déjà les domaines des résultats de recherche lorsqu’ils apparaissent dans les ordonnances judiciaires.

Pour finir la Commission européenne incite les ayant-droits à « accroître la disponibilité, le caractère abordable et l’attrait de leurs offres commerciales pour les utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union ».

Ces mesures font grincer des dents du côté de la Live Content Coalition qui représente les principaux producteurs, diffuseurs et exploitants de contenu en direct européens.. Un de ses représentants a expliqué a Euractiv (site spécialisé dans les politiques européennes) : « Ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. Mais il ne semble pas y avoir d’urgence à appliquer la règle de droit dans le cas du piratage, malgré le vol flagrant de contenu propriétaire de grande valeur qui a indéniablement lieu. »

Source : TorrentFreak

