Free Mobile lance des remises immédiates sur les derniers iPhone en plus d’un bonus

Free vient de lancer des remises immédiates sur certains iPhone haut de gamme, additionnées d’un bonus.

Free Mobile vient de lancer de nouvelles promotions sur les derniers iPhone de sa boutique en ligne. Ces remises immédiates sont appliquées directement sur le prix de de vente des smartphones concernés (contrairement aux ODR) est sont valables avec la formule Free Flex ou à l’achat comptant.

Le premier smartphone concerné est l‘iPhone 14 Plus 128 Go qui bénéficie d’une remise immédiate de 100 € ainsi que d’un bonus de reprise de 50€.

En paiement comptant, ce smartphone passe donc de 1169€ à 1069€. A cela s’ajoute un bonus de reprise de 50€ (soit 1019€ au final)

Avec Free Flex : sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 389€ (au lieu de 489€) puis 24 loyers suivants de 23.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 104€. Vient en sus le bonus de reprise de 50€.

Cette offre est également valable sur les iPhone 14 Plus 256 et 512 Go

Le deuxième smartphone concerné est l‘iPhone 14 128Go qui bénéficie d’une remise immédiate de 10€ ainsi que d’un bonus de reprise de 50€.

En paiement comptant, ce smartphone passe donc de 1019€ à 919€. A cela s’ajoute un bonus de reprise de 50€ (soit 869€ au final)

Avec Free Flex : sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 269€ (au lieu de 399€) puis 24 loyers suivants de 22.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 98€. Vient en sus le bonus de reprise de 50€.

Cette offre est également valable sur les iPhone 14 256 et 512 Go

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox