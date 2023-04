Free décroche de nouvelles fréquences en Outre-Mer

Free Caraïbes a remporté des lots lors des enchères pour les fréquences 700 MHz à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Après s’être qualifié pour l’attribution de nouveaux blocs de fréquences en Guyane, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, l’opérateur en a remporté deux la semaine dernière.

Pour la procédure en Guyane, à l’issue de la phase d’attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz contre engagements, il restait 2 blocs de 5 MHz duplex à attribuer. A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’ensemble des 4 blocs de la bande 700 MHz était à attribuer sur chaque territoire.

En Guyane, l’opérateur n’a pas acquis de nouvelles fréquences, mais dispose d’ores et déjà, comme ses concurrents, de 5MHz attribués. Ce sont Orange et Digicel qui ont remporté un bloc chacun, pour une enchère à 1.8 million d’euros. L’opérateur de Xavier Niel a cependant décroché un bloc de 5MHz à Saint Barthélémy et à Saint Martin pour 2000€. Il reste encore une dernière phase d’enchère qui doit se dérouler au second trimestre 2023 pour déterminer le positionnement dans le spectre des fréquences. Une fois cela terminé, les opérateurs pourront utiliser ces fréquences dans les territoires concernés.

À l’issue des enchères principales pour l’attribution de la bande 700 MHz à Saint-Barthélemy, et sous réserve que la procédure d’attribution de cette bande soit menée à son terme, Free Caraïbe et Orange Caraïbe disposeront respectivement d’une quantité de fréquence de 19,8 MHz et 25 MHz en bandes basses compatibles avec les plans de fréquences des territoires voisins. Le cumul de ces fréquences avec les 4,8 MHz en bande 900 MHz, conduisant Orange Caraïbe à dépasser le plafonnement des demandes en bandes basses compatibles avec les plans de fréquences des territoires voisin il n’y a pas lieu de procéder à la phase d’enchère principale pour l’attribution de la bande 900 MHz. L’opérateur n’aura donc pas, si la procédure est menée à terme, à débourser d’argent pour obtenir le bloc en bande 900MHz.

