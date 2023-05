Fibre optique : Orange trop en retard, le maire saisit l’Arcep et réclame un calendrier clair

À Cannes, le retard du déploiement de la fibre a poussé la municipalité à agir. Le régulateur des télécoms a été saisi.

Avec de plus en plus de plaintes concernant des difficultés pour connaître la date d’éligibilité des logements à la fibre, le maire de Cannes David Lisnard prend les choses en main. “Malgré leurs multiples demandes et leur volonté de souscrire un abonnement fibre dans les meilleurs délais, des résidents demeurent, de manière incompréhensible, sans réponse de la part des services de l’opérateur depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains” indique la municipalité dans un communiqué.

L’élu local explique ainsi avoir saisi l’Arcep pour qu’elle obtienne d’Orange un planning “précis du déploiement de la fibre sur la commune”. La directrice générale de l’opérateur historique, Christel Heydemann, a elle-même été interpellée par le maire dans un autre courrier, la prévenant de la prise de contact avec l’Arcep.

“Cette situation est anormale et inadmissible. Elle nuit à la qualité de vie des habitants, à certains professionnels ainsi qu’à l’attractivité de la ville ” ajoute la municipalité. Il ne s’agit pas de la première situation où l’opérateur est mis en porte à faux vis-à-vis de ses retards concernant le déploiement du très haut débit. La Communauté d’agglomération de Brive avait par exemple posé un ultimatum à l’opérateur pour un déploiement respectant son calendrier initial en décembre dernier.

