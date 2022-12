Fibre optique : face au retard d’Orange, une agglomération pose un ultimatum et menace de sanctions

Orange ne respecte pas ses objectifs de déploiement et la Communauté d’agglomérations de Brive pose un ultimatum.

“Le compte n’y est pas” pour cette collectivité Corrézienne qui a choisi de monter au créneau face à Orange. Le noeud du problème réside dans le fait que l’opérateur historique “ne remplit pas les objectifs qu’il s’est fixés” pour la couverture fibre du territoire.

En 2010, Orange s’était en effet engagé à fibrer 100% de la zone en 2020, mais d’après l’agglomération, plus de 6000 locaux sont toujours uniquement raccordés à l’ADSL. Après avoir épuisé “toutes les voies amiables”, la collectivité en appelle directement au gouvernement et à l’Arcep et réclame des sanctions pouvant aller de 9 à 25 millions d’euros . Un ultimatum pour qu’Orange termine tous les déploiements au premier semestre de l’année prochaine.

Elle en profite par ailleurs pour encourager les autres collectivités dans le même cas de figure à faire de même, pour faire pression sur l’opérateur. Le problème réside dans une zone AMII où Orange avait pris ses engagements et dans ces 14 communes, le pourcentage de prises éligibles atteint en moyenne 88%. La communauté affirme également que le rythme a ralenti depuis deux ans et estime qu’il faudrait trois ans supplémentaires à Orange pour en venir à bout.

Elle dénonce une “mauvaise volonté” de l’opérateur historique et brandit même la menace de reprendre le chantier avec le syndicat mixte Dorsal s’occupant du RIP proche de la zone concernée. Elle souhaite également suspendre le paiement de Dorsal concernant les redevances de location des infrastructures de l’opérateur historique tant que le déploiement n’est pas terminé.

Source : Usine Digitale

