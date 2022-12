Free Mobile baisse de régime sur le déploiement de la 5G

L’ANFR dévoile son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G des opérateurs pour le mois d’octobre 2022. Free Mobile déploie moins sur la bande 700 MHz et se voit de plus en plus distancer sur la fréquence 3,5 GHz.

Il est l’heure de faire le point à tous les niveaux sur le déploiement de la 5G dans l’Hexagone. Comme tous les mois, les opérateurs poursuivent le déploiement même si certains souhaiteraient ralentir le rythme dans les zones rurales afin de réduire leurs dépenses énergétiques. Tant et si bien qu’au 1 décembre, 28 432 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom. La quasi-totalité de ces implantations sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Et seuls 5 sites n’hébergent que de la 5G. Aujourd’hui 75,7 % des sites autorisés sont techniquement opérationnels.

En France, quatre bandes de fréquences permettent actuellement de fournir un service 5G. Ainsi 16 340 sites sont déclarés techniquement opérationnels dans la bande 700 MHz déployée par Free Mobile. En novembre, l’opérateur a accusé une baisse de régime avec l’ajout de seulement 195 sites contre 806 le mois précédent. A noter qu’Orange dispose désormais d’un site 700 MHz.

Par ailleurs 10 289 sont déclarés techniquement opérationnels par Orange, Bouygues Telecom et SFR sur la bande 2100 MHz. Enfin, la bande coeur, 3,5 GHz est disponible au total sur 15 091 sites, elle est déployée par les quatre opérateurs nationaux. Sur cette fréquence, SFR est l’opérateur à avoir déployé le plus d’antennes lors du mois novembre (+317), devant Bouygues Telecom (+ 342), Orange (+255) et enfin Free Mobile qui ferme la marche depuis plusieurs mois avec seulement 155 nouveaux supports équipés.

Au classement général sur cette bande de fréquence, l’écart se creuse entre Free Mobile et ses rivaux. Orange compte 4948 sites techniquement opérationnels contre 4825 ppur SFR et 4800 pour Bouygues Telecom. L’opérateur de Xavier Niel ne tient pas la cadence avec 4180 sites.

Toutes fréquences confondues, Free Mobile, avec ses 16 358sites 5G, en compte aujourd’hui malgré tout trois fois plus qu’Orange (5094) et deux fois plus que SFR (7881). Mais force est de constater que les stratégies divergent. Pour sa part, l’opérateur historique privilégie le déploiement de la bande reine, il dispose seulement de 317 sites sur la bande 2100 MHz contre 8663 pour Bouygues Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox