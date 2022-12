Le nouveau service de Warner Bros Discovery (HBO…) va trouver son nouveau nom

A la place d’HBO Max ou Discovery, l’idée principale du nouveau service lancé par la firme en Europe serait tout simplement “Max”.

HBO Max et Discovery+ auront trouvé leur remplaçant. D’après les informations de CNBC, la maison-mère Warner Bros Discovery sont sur le point d’officialiser le nouveau nom du service regroupant les contenus des deux plateformes sur de nouveaux marchés. Un nom sobre, en cours d’examen par les avocats de la société : Max.

La décision n’a pas été finalisée, mais il s’agirait du choix le plus probable pour cette plateforme dont le nom de code actuel est “BEAM”. Elle contiendrait des similitude avec Disney+, tout en proposant les marques de Warner Bros et Discovery dans des catégories individuelles parmi lesquelles HBO, Discovery, DC Comics et Warner Bros.

Cette nouvelle plateforme est le symbole d’une toute nouvelle stratégie de déploiement à l’international après le rachat de Warner Bros par Discovery. Le déploiement à l’international des deux plateformes distinctes a été suspendu en vue de proposer un service unique regroupant l’ensemble des contenus proposés.

La firme américaine a dévoilé en août dernier son calendrier de lancement. La France fait partie des derniers servis. Cela commencera aux États-Unis l’été prochain, avant d’aller s’installer sur les marchés où l’un des deux services est déjà installé. L’Amérique Latine verra arriver ce service en automne 2023 et les pays européens concernés au début de l’année 2024. Pour les nouveaux marchés, dont la France fait partie, il faudra attendre au moins jusqu’à l’automne 2024 pour découvrir ce service.

