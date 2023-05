La coupe est pleine pour certains abonnés Orange, faut-il faire confiance à la filière de la fibre optique ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Faire confiance ou surveiller ?

Malfaçons, problèmes de raccordement, recours trop fréquent à la sous-traitance… Autant de problème dans le déploiement de la fibre optique que le sénateur Patrick Chaize, président de l’Avicca, veut réduire grâce à une proposition de loi déposée en juillet dernier qui sera discutée le 2 mai prochain. À l’approche de cette date, Infranum et la Fédération Française des télécoms ont pris la parole et pointent du doigt quelques inquiétudes concernant les restrictions imposées par un cadre légal défini et leur impact sur le déploiement de la fibre. “Un engagement plutôt qu’une loi”, tel peut être le résumé de la proposition de la filière, qui ne semble pas convenir à tout le monde.

Et si Orange avait franchi un palier psychologique avec ses hausses de prix ?

L’opérateur historique a présenté la semaine dernière ses résultats trimestriels et a clairement explique qu’en France, sa stratégie d’augmentation de prix a engendré une perte d’abonné. Si le taux de résiliation augmente, l’opérateur s’en sort avec une croissance de son chiffre d’affaires pour le groupe tout de même et s’attend à ce qu’une fois appliquée, cette hausse permette le retour de la croissance sur le marché français. Certains ironisent et se disent que même les arguments généralement invoqués pour justifier la différence de prix entre Orange et la concurrence ne suffisent plus à retenir les abonnés de changer vers une offre moins onéreuse.

Trop d’ingérence des lois françaises face aux plateformes américaines ?

Les sites pornographiques qui ne proposent pas une limitation suffisante de leur accès aux mineurs pourraient être bloquées par les opérateurs sur ordre de l’Arcom, sans avoir à passer par le tribunal. C’est en tout cas l’une des propositions de la future loi sur le numérique sur laquelle planche le gouvernement et pour certains, cette idée paraît injuste du fait de la nationalité des sites concernés. Qu’en pensez-vous ?

L’offre Standard avec pub de Netflix fait parler d’elle

La semaine dernière, le géant du streaming revoyait son offre “Essentiel avec pub” en France, améliorant la qualité d’image disponible pour les abonnés et permettant l’utilisation sur deux supports en même temps. Des avantages autrefois réservé à l’offre Standard de Netflix, d’où un changement de nom : Standard avec Pub. Avec une différence de prix assez importante, puisque la nouvelle offre est toujours proposée à 5.99€/mois, tandis que la formule Essentiel (720p) est à 8.99€ et la Standard classique est à 13.49€/mois.

Un bon point pour Canal+ !

Les programmes de Canal+ seront bientôt proposés avec des “dystitles”, nouveau genre de sous-titres adapté aux personnes dyslexiques sur ses programmes dès l’été prochain. Les typographies actuellement utilisées rendent difficile le visionnage de séries ou de films en version originale du fait du temps qu’il faut pour ces personnes à déchiffrer le texte. Cependant, certains relèvent que les exemples fournis paraissent assez difficile à lire pour les personnes ne souffrant pas de ce trouble. Une question d’habitude à prendre ? L’initiative a tout de même été saluée par la plupart des Freenautes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox