La nouvelle version de Netflix Essentiel avec pub est disponible en France

Après avoir annoncé l’amélioration de sa toute dernière offre, Netflix propose désormais le 1080p et deux écrans en simultané pour son offre avec publicité.

Aussitôt dit, presque aussitôt fait. La semaine dernière, le géant du streaming indiquait revoir son offre “Essentiel avec pub”, améliorant la qualité d’image disponible pour les abonnés et permettant l’utilisation sur deux supports en même temps. Des avantages autrefois réservé à l’offre Standard de Netflix.

Si les premiers à en avoir bénéficié sont le Canada et l’Espagne, la France a rapidement suivi puisque cette formule revisitée est à présent disponible sur le marché Hexagonal, au même prix, soit 5.99€/mois. Il est donc dorénavant possible de bénéficier de films et séries en 1080p et de regarder un contenu pendant qu’un proche en visionne un autre sur un appareil différent.

Notons cependant que certains appareils, notamment la plupart des décodeurs des opérateurs télécoms à l’exception de SFR, ne permettent pas encore de bénéficier de l’offre moins onéreuse. Il faudra passer par les formules historiques du géant de la SVOD, plus chères et sans pub pour bénéficier des contenus de la plateforme sur votre Freebox, Bbox ou Livebox. Les détenteurs de l’Apple TV 4K peuvent cependant bénéficier de l’offre Essentiel avec pub depuis peu.

