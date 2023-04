La fin annoncée de la 2G et la 3G inquiète les agriculteurs

Orange, SFR et Bouygues Telecom ont déjà annoncé la fin de leurs réseaux mobiles les plus anciens et pour les agriculteurs, des craintes émergent.

Comment gérer ses champs sans réseau mobile ? La question se pose actuellement dans le secteur agricole. Orange doit couper la 2G fin 2025 et SFR et Bouygues ont également prévu une fin de service l’année suivante, la 3G doit s’arrêter également chez ces opérateurs avant 2030 et si pour la majorité du grand public, la transition devrait se faire facilement, divers secteurs industriels s’inquiètent.

C’est notamment le cas pour les secteurs utilisant des appareils encore connectés à ces réseaux : alarmes, interphones, assistance dans les voitures… Et chez les agriculteurs, l’impact sera important d’après La France Agricole. Outre ces appareils communiquant de machine à machine (M2M) en exploitant ces vieux réseaux, les exploitations sont parfois très mal desservies par les antennes 4G ou 5G et la communication n’est permise qu’à travers la 2G ou la 3G.

En effet, le robot de traite ou la station météo envoyant des alertes par SMS fonctionnent souvent sur ces réseaux et même en les remplaçants par des appareils compatibles avec des technologies plus récentes, le problème reste le même. Ainsi, de nombreux exploitants pourraient être bloqués à horizon 2025 si le New Deal Mobile et le déploiement du très haut débit mobile n’est pas assez développé. Une inquiétude qui pousse à envisager des solutions comme la mise en place d’un réseau 5G privé, selon la taille de l’exploitation, qui pourrait en plus permettre de moderniser l’activité des agriculteurs.

Source : via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox