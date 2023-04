Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free invente des mots, l’IA d’Orange rend fou un technicien fibre…

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu et d’autres réseaux la semaine dernière.

Pas besoin d’arguments face aux trolls pour Free, oeil pour oeil, dent pour dent ! Heureusement que c’est bon enfant.

Le réseau mobile peut facilement se déployer quand nécessaire, Free le prouve une nouvelle fois en couvrant les rencontres internationales de Cerfs-Volants à Berck.

2/2 Capitale mondiale des cerfs-volants avec ses 800.000 visiteurs l’an dernier, Berck (62) accueille sa 36e édition du 15 au 23 Avril. Pendant les festivités, @CerfsM propose un pavillon des continents des pays du monde entier, une parade ainsi qu’un spectacle pyrotechnique. — Free 1337 (@Free_1337) April 17, 2023

Un technicien doit contacter Orange pour une intervention mais nous montre comment faire appel à l’intelligence artificielle utilisée pour “faciliter” la procédure peut tourner au calvaire.

Sur son compte Instagram, Free n’hésite pas à inventer des mots. Êtes-vous atteints de la Freeflexite ?

Quand un Tiktoker célèbre s’invite chez l’opérateur, les idées fusent, les bourdes aussi !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox