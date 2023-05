Freebox Pop : une toute nouvelle version du service de replay 6play débarque avec de nombreux contenus inédits

Un tout nouveau 6Play est désormais disponible dans le replay d’Oqee pour les abonnés Freebox Pop et Delta Pop. Cette nouvelle version intègre les contenus des chaînes Fast du groupe M6, en particulier de Konbini et Vice.

Le service de replay des chaînes de groupe M6 évolue sur le Player Pop de Free. Accessible dans la rubrique Replay d’Oqee, l’interface TV maison de l’opérateur, 6Play propose une navigation ergonomique grâce à de grandes rubriques laissant entrevoir clairement les affiches des programmes sur la page d’accueil ainsi que le nombre de vidéos intégrales disponibles. En guise de recommandations, une multitude de sections thématisées sont également à retrouver via un menu latéral. enfin, les fiches des programmes sont plus léchées et mieux référencées.

Pour accéder de manière indépendante au replay de M6, W9, 6ter ou Gulli, un accès est proposé dans un menu en haut de l’écran. Pour les abonnés inscrits à 6Play sur navigateur par exemple, ils peuvent accéder directement à leur sélection de programmes favoris en se connectant à leur compte depuis le bandeau dédié dans le replay.

Le contenu des chaînes FAST lancées par le groupe M6 sont de la partie, Konbini,Vice…

Au rang des nouveautés, de nouveaux contenus inédits font leur apparition. Pour ceux qui ne le savent pas, le groupe M6 est passé à l’AVOD durant l’été 2021. Son service de rattrapage 6Play a depuis notamment ajouté des chaînes FAST gratuites et financées par la pub. Aujourd’hui, pas moins de 7 chaînes thématiques sont ainsi accessibles, à savoir Konbini, Vice , Nouvelle Star, Zone interdite, Enquêtes Criminelles, Téléfilms et Telenovelas. Si ces dernières sont uniquement disponibles dans l’application 6Play sur mobile, Android TV, Apple TV ou encore sur navigateur, leurs contenus à la demande débarquent pour la première fois en direct sur la Freebox dans cette nouvelle version de 6Play implémentée dans Oqee.

On retrouve ainsi le fruit de deux partenariats importants conclus par le groupe M6. Le plus récent a été signé début 2023 avec Konbini, de quoi permettre aux contenus emblématiques du célèbre média en ligne de profiter d’une visibilité auprès abonnés Freebox Pop sur 6Play. Les formats de Konbini sont disponibles pour la première fois en version longue et à la demande dans un corner dédié. En tout, 50 heures de nouveaux programmes sont accessibles sur 6play avec 14 formats comme « Club » (Vidéo Club, Food Club ou Jeux-Vidéo Club), « Fast & Curious », les « Secrets de tournage » ou « Track-ID » pour dénicher des nouveaux talents ou se passionner d’anecdotes culturelles et enfin « Good Job » pour découvrir des parcours hors du commun.

En mars 2022, dans le cadre du développement de son offre de contenu exclusif à sa plateforme AVOD, le groupe M6 a également annoncé la signature d’un partenariat entre 6play et la filiale de distribution internationale de Vice Media, le groupe de médias engagé initialement développé autour du magazine Vice créé en 1994. Cet accord visait à enrichir le catalogue de la plateforme et à rendre accessible gratuitement le meilleur des programmes Vice avec plus de 100 heures de contenus répartis dans 21 formats. Un rubrique dédiée est désormais accessible sur la Freebox Pop.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox