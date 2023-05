Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : Molotov revoit son offre de streaming gratuite avec de nouvelles chaînes

La plateforme entend utiliser la publicité pour rebondir en améliorant son offre AVOD.

Lancée en 2020, l’offre Mango change de nom et est entièrement remaniée. Cette formule de streaming proposée par Molotov permettait l’accès à de nombreux contenus en contrepartie du visionnage de publicités durant le programme. Un modèle de plus en plus populaire (AVOD), qui a séduit récemment Free avec le lancement d’Oqee Ciné.

Molotov garde le nombre d’utilisateurs de Mango secret mais il représenterait environ 6 à 7 millions de français, contre au total 379 000 abonnés payants à son offre par abonnement en mars dernier. La publicité est un facteur de croissance important pour Molotov qui entend donc remanier son offre sous le nom Molotov Channels avec un bouquet de chaînes thématiques et des chaînes FAST (“Free-ad-supported streaming télévision”) ciblées et événementielles. On pourra compter ainsi des corners dédiés au cinéma, aux séries, aux enfants, aux documentaires ou encore au sport, aux télénovelas… Ainsi, dans les prochaines semaines, ce sont près de 30 séries et 100 films qui viendront enrichir le catalogue.

Le but est clairement affiché : devenir rentable dès 2025. La plateforme a engendré une vingtaine de millions d’euros de revenus l’année dernière, pour l’heure surtout grâce à ses abonnements. L’application Molotov est disponible sur le Play Store pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K et sur l’App Store pour ceux disposnat d’Apple TV 4K, ainsi que sur d’autres supports, notamment le mobile (iOS et Android).

