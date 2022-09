France Télévisions va lancer des chaînes linéaires en streaming gratuites

A l’instar de Pluto TV et Molotov, France Télévisions va surfer sur la vague des chaînes “FAST” (Free advertising-supported streaming television) dont le fonctionnement est le même que les flux linéaires, ces dernières sont gratuites et financées par la publicité.

Dans cette optique, France TV Distribution a signé un accord avec l’agrégateur de contenu SoFast pour un déploiement sur les téléviseurs connectés et les plateformes OTT. SoFAST fournit des solutions basées sur le cloud et crée aussi des chaînes pour les détenteurs de droits, fournisseurs de contenu ou diffuseurs et les distribue vers les plateformes afin de les monétiser. “Si vous êtes une plateforme de TV connectée (CTV) ou OTT, nous vous proposons un portefeuille de plus de 350 chaînes prêtes pour le mode FAST, et une bibliothèque de plus de 70.000 heures en AVOD et SVOD”, précise la société.

S’agissant de France Télévisions, “leur succès sera notre succès car nous travaillons exclusivement sur la base d’un partage des revenus”, a fait savoir dans un communiqué Yanaï Arfi, co-fondateur et PDG de SoFAST.