Face à Pluto TV, Molotov lance 7 nouvelles chaînes linéaires en streaming gratuites

Molotov poursuit sa stratégie visant à faire croître ses audiences et ses revenus publicitaires avec son modèle AVoD. Son service Mango donne à présent naissance à 7 chaînes thématiques reprenant ses contenus.

Apporter une expérience différente aux utilisateurs qui préfèrent une proposition plutôt que de passer du temps à chercher des contenus sur les offres à la demande. Afin de répondre à cette volonté, Molotov annonce le lancement de 7 chaînes FAST thématiques issues de son service AVoD Mango, autrement dit des flux TV linéaires en streaming gratuites financées par la publicité. Une jolie avancée technologique pour le service de TV par internet français racheté l’année dernière par l’américain Fubo TV. “Nous avons développé une technologie propriétaire de linéarisation des contenus à la demande, permettant une meilleure découvrabilité et une meilleure intégration de la donnée utilisateur”, explique Molotov.

Avec l’essor de la télé connectée, les FAST Channels (Free Ad Supported Télévision) représentent selon la plateforme “l’avenir de la télévision gratuite et donnent aux téléspectateurs comme aux annonceurs une combinaison idéale entre les habitudes de consommation linéaire du public et les vertus de la publicité numérique”. Ce lancement pour Molotov prend aussi la forme d’une réplique à son plus féroce concurrent sur le marché, Pluto TV qui a d’ores et déjà lancé de nombreuses chaînes thématiques financées par la publicité. Le développement de l’offre AVoD et des chaînes FAST est un des axes prioritaires de Molotov pour 2022 avec l’intégration de nouveaux contenus et de nouvelles chaînes.

Les 7 nouvelles chaînes FAST de Molotov

Mango

Mango Séries

Mango Cinéma

Mango Kids

Mango Docs

Mango Histoire

Mango Novelas

Auréolé de 3 millions de visionnages chaque mois, Mango peut affirmer son succès sur l’hexagone. Le service AVoD de Molotov représente 19% des utilisateurs actifs chaque mois. L’offre plaît et l’intérêt du public est confirmé puisqu’elle enregistre une croissance de 65% en un an sur la cible hommes et femmes de moins de 50 ans. Pour les moins de 35 ans, il est annoncé une croissance de 44%. Désormais décliné en 5 thématiques: Cinéma, Séries, Docs, Histoire et Kids, Mango propose plus de 3000 heures de programmes. Des programmes issus d’une trentaine de partenaires et éditeurs de contenus.