Orange a 30 ans, comment est née “l’une des marques les plus puissantes du monde”

Si France Télécom opère en France depuis bien plus longtemps, la marque Orange quant à elle est plus récente. Lancée il y a 30 ans, elle a pris une importance énorme en France, mais pas seulement.

L’histoire de la marque Orange commence au Royaume-Uni. Au début des années 1990, le groupe Hutchison Whampoa, qui possède le réseau mobile Rabbit, mandate outre-Manche Hans Snook pour fermer cette filiale en déclin. Mais celui-ci décide de lui redonner vie sous une nouvelle identité. Orange est ainsi lancée le 28 avril 1994. Il faudra cependant attendre l’année 2000 pour que France Télécom , opérateur historique dans l’Hexagone, rachète la marque.

Ainsi, Wanadoo et Ma Ligne TV deviennent Orange, six ans plus tard. France Télécom devient rapidement leader sur son marché grâce à la qualité de ses réseaux et passe l’ensemble des filiales du Groupe sous le même nom. Dès 2009, Orange est présent dans plus de 30 pays avec plus de 123 millions de clients. Puis c’est en 2013 que le groupe tout entier prendra le nom de fruit. France Télécom n’existe plus en public, mais le réseau téléphonique français doit alors beaucoup aux installations historiques de l’opérateur, qui permettront par la suite l’essor de la téléphonie mobile, à l’aube de la naissance d’une nouvelle révolution : Internet.

Si Orange a connu son heure de gloire en débarquant sur le marché français, il est loin de s’y être cantonné, avec une présence dans 26 pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient, et même dans plus de 200 pays dans lesquels Orange Business est présent. Il s’agit maintenant de la deuxième marque de télécoms la plus valorisée en Europe et même de la troisième marque française la plus valorisée au monde d’après le classement Brand Finance des 500 marques globales les plus puissantes pour l’année 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox