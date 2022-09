Êtes-vous enfin éligibles à la fibre ? La carte de couverture officielle de l’Arcep se met à jour

Au cours du deuxième trimestre 2022, 1,2 million de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables à la fibre en France, vous en faites peut-être partis. Pour le savoir, le moteur de recherche cartographique de l’Arcep vient d’être mis à jour.

Dans un souci de transparence autour du déploiement de l’Internet très haut débit en France, l’Arcep propose sur son site “Ma connexion internet”, plusieurs cartes interactives complémentaires. La première concerne les « Déploiements fibre » (anciennement cartefibre.arcep.fr) et permet de visualiser les immeubles en suivant précisément l’avancée des déploiements FttH, de quoi connaître son éligibilité. La vue prévisionnelle donne aussi la possibilité de s’informer sur le délai de raccordement à la fibre optique à l’échelle de la commune. Le régulateur informe aujourd’hui d’une mise à jour des données actualisées au 31 juin 2022. Bémol, les mises à jour pour la couche des zones arrières du point de mutualisation prennent du retard. Rien à ne mettre sous la dent depuis le troisième trimestre 2021.

“Ma Connexion Internet”, va encore plus loin en proposant notamment la possibilité de connaître le débit atteignable à une adresse bien précise, tant par xDSL, fibre ou via le câble. Dans une optique d’améliorer encore son outil, le gendarme des télécoms a également lancé un questionnaire pour que les utilisateurs puissent faire part de leurs attentes. S’agissant de cette carte, un tutoriel est actuellement proposé afin de mieux connaître les technologies et les débits disponibles dans votre lieu de vie et dans votre territoire. A noter que les données pour les débits à l’adresse n’ont pas encore été mises à jour, il s’agit de celles constatées lors du premier trimestre 2022.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox