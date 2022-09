Free envoie un mail à ses abonnés Freebox Pop pour les informer de la gratuité de Prime Video

Tout comme les abonnés Freebox Révolution, les clients Pop bénéficient d’Amazon Prime gratuitement pendant 6 mois. Mais encore faudrait-il le savoir. C’est l’occasion de regarder sans surcoût la nouvelle série phare du moment : ” Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir”,

Offert pendant 6 mois depuis décembre 2021 aux nouveaux et anciens abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime est également proposé temporairement sans surcoût aux abonnés Freebox Pop, et ce depuis mai dernier. Seulement, l’opérateur ne l’indique pas sur la fiche de présentation de sa box sur son site internet. Pour s’en rendre compte, il suffit de rendre sur son Espace Abonné dans la rubrique “Gérer mon compte Amazon Prime”, pour découvrir que les clients Pop bénéficient eux-aussi désormais de la même période de gratuité. De quoi profiter de tous les avantages inclus dans l’abonnement comme l’accès à Prime Video et Music Prime, ou encore la livraison en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles sur le site d’Amazon.

Dans un nouveau mail envoyé à la fois aux abonnés Freebox Révolution et Pop, Free profite du lancement de la série événement “Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir”, pour informer ses abonnés qui ne seraient peut-être pas encore au courant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox